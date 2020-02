Durstige Diebe stehlen Sekt in Sömmerda

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Durstige Diebe stehlen Sekt in Sömmerda

Durstig waren Diebe anscheinend in Sömmerda: Aus einem Keller stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag eine Doppelmagnumflasche Sekt. Die Einbrecher beschädigten das Kellerschloss des Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße und rissen sich die Drei-Liter-Flasche unter den Nagel. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Feucht und nicht mehr fröhlich: Männer stehlen in Gera Champagner im Wert von 1500 Euro