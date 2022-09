Markus Heyn von der IHK, Bürgermeister Ralf Hauboldt und René Kißling von der Bäckerei Bergmann (von links) schnitten am Samstag beim „Heimat shoppen“ einen Pflaumenkuchen an, den die Bäckerei gestiftet hatte. Gegen eine Spende wurde der Kuchen verteilt, die Einnahmen erhält der Verein „Run4Kids“, der am 17. September mit dem Feuerwehrverein den Benefizlauf ausrichtet.