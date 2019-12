Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Egbert Geißler: Bauherr und Motivator

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement zeichnete Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard aus. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Egbert Geißler (evangelische Regionalgemeinde Kölleda).

Pfarrerin Felicitas Kühn, die Egbert Geißler für die Auszeichnung vorgeschlagen hat, hatte ihre Not, all das, was er in seiner Freizeit ehrenamtlich auf die Beine stellt, auf ein Blatt zu quetschen. Denn das ist viel. Sehr viel! Er ist Stadtrat in Kölleda, arbeitet in der Synode des Kirchenkreises Eisleben-Sömmerda mit, ist im Kreiskirchenrat aktiv und dort Vorsitzender vom Bau- und Finanzausschuss, übt das Amt des Vorsitzenden der evangelischen Regionalgemeinde Kölleda aus und ist schon viele Jahre im Gemeindekirchenrat engagiert. „Er ist unser Mann für die Bausachen“, so Pfarrerin Kühn. Egbert Geißler fährt zu allen Baubesprechungen, organisiert und verhandelt mit Architekten und Firmen. Schon viele Baumaßnahmen konnten so realisiert werden, so die Kirchtürme in Großmonra, Schillingstedt und Burgwenden oder die Kirchenschiffdächer in Backleben und Ostramondra. Vor allem der Neubau des Kirchenschiffs in seinem Heimatort Battgendorf geht auf seine Initiative zurück. Wäre Egbert Geißler nicht so beharrlich am Ball geblieben, hätte Battgendorf ganz sicher kein neues Kirchengebäude. Und sein Enthusiasmus steckt an. Schon viele Menschen konnte Egbert Geißler motivieren, sich ebenfalls ehrenamtlich einzubringen.