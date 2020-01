Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein halbes Jahrhundert Faschingstradition in Sömmerda

Der Sömmerdaer Carneval Club (SCC) startet am kommenden Samstag mit der ersten Veranstaltung in Hardisleben in die fünfte Jahreszeit. Auch in diesem Jahr tourt der Verein mit seinem Programm wieder von Dorf zu Dorf durch den Landkreis. Bis Rosenmontag sind acht Veranstaltungen angesetzt, zwei davon in geschlossener Gesellschaft.

Der Höhepunkt für die Vereinsmitglieder liegt in diesem Jahr allerdings außerhalb der Faschingssaison. Denn der SCC feiert 50-jähriges Vereinsbestehen. Am 14. März steigt die Jubiläumsveranstaltung in Leubingen. In den vergangenen 50 Jahren ist einiges im Verein passiert, erzählt Eckhardt Köppe. Der 67-Jährige ist selbst seit 38 Jahren aktives Vereinsmitglied, seit knapp 30 Jahren ist er der Präsident des SCC. Als der Karnevalsverein gegründet wurde, gab es allein in Sömmerda fünf weitere Clubs, die alle ihre Daseinsberechtigung einforderten. Ein Konkurrenzkampf um die besten Veranstaltungsorte, könnte man meinen. So allerdings will Eckhardt Köppe es nicht nennen. „Es war immer ein friedliches Nebeneinander.“ Mittlerweile gibt es nur noch drei Vereine in der Kreisstadt – neben dem SCC noch den Faschingsclub Rot-Weiß Sömmerda und den Altstadtfasching. Trotzdem noch zu viele, um dauerhaft nur in Sömmerda zu feiern. Deshalb kam Eckhardt Köppe die Idee, mit dem Programm von Tänzern, Büttenrednern und Schauspielern aufs Land zu gehen. Seit 1993 ist der Verein also vor allem im Umland von Sömmerda unterwegs. „Wir gehen aber wirklich nur dahin, wo es keinen anderen Karneval gibt“, so der Präsident. Eckhardt Köppe ist seit knapp 30 Jahren Vereinspräsident beim SCC. Foto: Jens König Um an Veranstaltungsorte zu kommen, nutze Eckhardt Köppe seine Beziehungen als Anzeigenberater. „Für die Amtsblätter in der Region war ich sowieso ständig unterwegs. Da habe ich dann bei den Bürgermeistern nachgefragt, ob eine Faschingsveranstaltung im Ort gewünscht ist.“ Auch wenn der Sömmerdaer Verein vor allem für seine Tingelei bekannt ist, ist es den Karnevalisten wichtig, auch in der Kreisstadt präsent zu sein. Drei der acht geplanten Veranstaltungen finden deshalb im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ statt – neben der großen Abschlusssause am Rosenmontag im Sömmerdaer Volkshaus mit allen Vereinen. Auf den Dörfern ist der SCC teilweise nur für das Programm zuständig, manchmal ist er als Veranstalter vor Ort. „Das ist dann aber wirklich sehr viel Aufwand und kostenintensiv“, sagt Eckhardt Köppe. Weil es besonders in der Faschingszeit viel Arbeit gibt, ist der Präsident dankbar, dass sein Verein so viele Mitglieder hat. Köppe selbst kümmert sich vor allem um die Sponsoren. „Allein durch Mitgliedsbeiträge und Einnahmen aus den Veranstaltungen könnten wir den Club nicht mehr finanzieren.“ Etwa 60 Mitglieder hat der Verein im Moment. Das war aber nicht immer so. Vor allem die Wende setzte den Karnevalisten zu. Waren es zu Gründungszeiten noch 55 Mitglieder, schrumpfte die Zahl um 1990 auf gerade einmal elf. Auch der damalige Präsident schmiss aus persönlichen Gründen hin. Nachdem Eckhardt Köppe das Präsidentenamt übernommen hatte, gewann der SCC langsam wieder an Fahrt. Mit Programm auf Schmalspur und ohne Mädchenballett, aber mit Mut zum Weitermachen. Wie der heutige Präsident erzählt, kamen nach und nach wieder mehr Faschingsinteressierte, die auch bereit waren zu tanzen, eine Büttenrede zu halten oder einen Sketch aufzuführen. Die damalige Devise des Vereins ist bis heute geblieben: Aufgenommen wird nur, wer sich in das Programm einbringt. „Mitglieder, die nur zuschauen, brauchen wir nicht“, so Eckhardt Köppe. Mittlerweile hat der SCC wieder alles, was „ein anständiger Verein vorhalten muss“: Eine Kinder- und eine Jugendtanzgruppe, Männer- und Frauenballett, Büttenredner und Sketchschauspieler. Nachwuchsprobleme gibt es laut Köppe nicht. Wie in jedem Jahr hat der Faschingsclub auch zur diesjährigen Saison wieder neue Mitglieder aufgenommen. Termine des SCC: 25. Januar um 20.11 Uhr im Bürgerhaus Hardisleben. 1. Februar um 20.11 Uhr im Bayerischen Hof Ostramondra. 8. Februar um 20.11 Uhr im Bürgerhaus Leubingen. 15. Februar um 20.11 Uhr im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ Sömmerda. 22. Februar um 22.11 Uhr im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ in Sömmerda. 24. Februar um 19.11 Uhr im Volkshaus Sömmerda Jubiläumsveranstaltung: 14. März um 19 Uhr im Bürgerhaus Leubingen.