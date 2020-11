Ein Treff für Jung und Alt in Kleinmölsen

Ein Haus der Begegnung wünschen sich die Kleinmölsener. Vorlesestunden für Kinder oder Hausaufgabenbetreuung durch Senioren könnte es hier genauso geben, wie geselligen Seniorennachmittage. Entstehen könnte ein solcher Treffpunkt in der ehemaligen, gemeindeeigenen Gaststätte Zur Erholung. „Die steht seit gut zehn Jahren leer“, ließ Bürgermeisterin Monika Poppitz bei einem Rundgang mit Vertretern des Dorferneuerungsbeirates und der Thüringer Landgesellschaft wissen. Letztere ist damit beauftragt, ein gemeindliches Entwicklungskonzept zu erstellen.

Kleinmösen ist neben Udestedt, Ollendorf und Großmölsen die vierte Gemeinde der gebildeten Dorfregion Grammeaue. Mehr Chancen erhoffen sich die vier Orte durch den Zusammenschluss, ins Förderprogramm der Dorferneuerung aufgenommen zu werden. Um die Einwohner ins Boot zu holen, fand im Oktober ein Seminar statt. Bei einem Rundgang galt es nun, Handlungsbedarf aufzuzeigen.

„Die Umgestaltung der Gaststätte ist unser größtes und wichtigstes Projekt. Wir wollen Jung und Alt zusammenbringen, um die Dorfgemeinschaft zu stärken“, so die Bürgermeisterin. Beim Rundgang führte sie auch in den Saal, der sich direkt über der Gaststätte befindet. Der großzügige Raum mit zwei Kachelöfen ausgestattet, wird rege für Einwohnerversammlungen oder Feierlichkeiten im Ort genutzt. „Den wollen wir unbedingt erhalten“, so die Bürgermeisterin weiter. Der Außenbereich jedoch soll ebenso eine Neugestaltung erfahren.

Station machte die Truppe auch am Radweg in Richtung Töttleben. In Eigeninitiative sei hier bereits für Sitzgelegenheiten und Schilder gesorgt worden. Eine Blühwiese und ein Insektenhotel könnten sich die Kleinmölsener hier gut vorstellen. Noch attraktiver könnte die Zufahrt in den Ort gestaltet werden, hieß es.

Katja Schneevoigt von der Thüringer Landgesellschaft räumt der Dorfregion Grammeaue Chancen für die Aufnahme ins Förderprogramm ein. „All vier Orte haben großes Potenzial“, lautet ihr Urteil.