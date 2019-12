Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher hinterlassen Feld der Verwüstung – Tausende Euro Schaden

Einbrecher haben am frühen Dienstagmorgen in Sömmerda in einem Bürogebäude in der Weißenseer Straße die Türen von mehreren Büros aufgehebelt.

Wie die Polizei mitteilte, hinterließen die Täter ein Feld der Verwüstung, bis sie schließlich mit ihrer Beute, einem Handy, einer Kamera und mehreren Flaschen Bier das Weite suchten.

Der entstandene Sachschaden werde auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen.