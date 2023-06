Einbrecher in Einkaufsmärkten – Warnung vor Betrüger – Diebesgut beschlagnahmt

Sömmerda/Kindelbrück. Das sind die Meldungen der Polizei für Sömmerda und den Landkreis:

Gleich in zwei Einkaufsmärkte brachen Diebe über das Pfingstwochenende ein. In Sömmerda hatten Unbekannte von einem Getränkemarkt unter anderem mehrere Türen aufgebrochen und dabei 3000 Euro Sachschaden angerichtet. Aus dem Geschäft stahlen sie anschließend eine bislang unbekannte Menge an hochpreisigen Spirituosen und Zigaretten, so die Polizei. Auf dem Außengelände eines Supermarktes in Kindelbrück haben Diebe einen Container aufgebrochen und mehrere Kästen Bier gestohlen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. In beiden Fällen leitete die Polizei Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Polizei warnt vor möglichem Betrüger

Die Polizei warnt vor einem möglichen Betrüger in Sömmerda. Am Dienstag sollen im Bereich der Straße der Einheit gleich zwei ältere Männer von einem Unbekannten angesprochen worden sein. Dabei bot er den Senioren eine Uhr und eine Jacke für 1000 Euro zum Kauf an. In einem Fall erzählte der Mann laut Polizei eine rührselige Geschichte und forderte Geld für die Heimfahrt. Es werde davon ausgegangen, dass die angebotenen Gegenstände nicht von hohem Wert sind und die Senioren hinters Licht geführt werden sollten. Glücklicherweise gingen beide Männer nicht auf das Geschäft ein, sodass kein Schaden entstand.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Betrugs. Der Tatverdächtige ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, sehr groß und korpulent. Er hatte kurze Haare und führte eine große, graue Tasche mit sich. Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03634/336-0 zu melden.

Diebesgut beschlagnahmt

In der Nacht zu Mittwoch kontrollierte eine Polizeistreife einen einschlägig bekannten Mann auf dem Sömmerdaer Marktplatz. Wie sich dabei herausstellte, war der 31-Jährige zuvor unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter gefahren. Bei der Durchsuchung des Mannes stießen die Polizisten nicht nur auf geringe Mengen Betäubungsmittel, sondern auch auf einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie auf unzählige originalverpackte Kosmetikartikel. Das Geld und das vermeintliche Diebesgut wurden von der Polizei beschlagnahmt. Zudem wurde bei dem Mann eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.