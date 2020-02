Eine alte Kulturtechnik: Spinnen lernen in Sömmerda

Claudia Lindenlaub versteht es geschickt, mit Spule und Spindel umzugehen. Beim 28. Thüringer Schäfertag im Vorjahr in Hohenfelden bekam sie das sogar ganz offiziell bestätigt. Die Schloßvippacherin gewann mit 188,10 Metern den Wettbewerb „Wer spinnt den längsten Faden?“

Für sie ist das Spinnen jedoch nicht nur so eine Masche. In der Kreisvolkshochschule in Sömmerda bietet sie bereits den zweiten Kurs in Folge an, bei dem es darum geht, alte Kulturtechniken und damit die Spinnkultur neu zu entdecken. Gleich 13 Frauen, darunter auch Schafhalterinnen, nahmen am ersten Kurs „Vom Schaf zur Wolle“ teil. Im neuen Kurs, bei dem es um Arbeitsschritte von der abgeschorenen Wolle bis hin zum fertigen Knäul geht, kann sie jede Woche, immer montags von 18 bis 19.30 Uhr in der Kreisvolkshochschule in der Rheinmetallstraße 2 in Sömmerda acht Frauen begrüßen.

Die Ideen gehen Claudia Lindenlaub nicht aus. Ein neuer Kurs, bei dem mit Pflanzen gefärbt wird, wird im Juni angeboten. Foto: Claudia Lindenlaub

Dass sie mit ihrer Idee bei Matthias Trapp, dem Schulleiter der Kreisvolkshochschule, auf offene Ohren stieß, freute sie sehr. Er ermöglichte nicht nur den Unterricht, sondern schaffte für den Kurs auch acht Spinnräder an. Die Pläne sehen vor, vor den Sommerferien einen weiteren Spinnkurs anzubieten und das Angebot im Herbst fest zu etablieren.

Wer den Frauen beim Spinnen über die Schulter blicken will oder sich selbst einmal an ein Spinnrad setzen möchte, bekommt am

7. März zum Tag der offenen Tür der Kreisvolkshochschule Gelegenheit dazu. „Mit einer kleinen Gruppe werden wir vertreten sein“, sagt Claudia Lindenlaub und ist guter Dinge, dass sich auch ein Mann mal an das Spinnrad traut und sich begeistern lässt. Männer nämlich seien in den Kursen, die allen offen stehen, noch Mangelware.

Sie selbst, von Kindesbeinen an immer mit Handarbeiten beschäftigt, war 2010 auf das Spinnen gestoßen. Im Internet hatte sie Videos entdeckt, bei denen es um die Herstellung von eigener Wolle ging. Damit war das Feuer entflammt. Die Begeisterung war so groß, dass sie sich nicht nur ein eigenes Spinnrad anschaffte, Kurse besuchte und vieles ausprobierte, sondern auch Mitglied im Verein der Handspinngilde wurde.

Dass der Anfang nicht einfach war, räumt sie gern ein. „Mehrere Bewegungen laufen gleichzeitig. Daran muss sich das Gehirn erst einmal gewöhnen“, sagt sie. Dennoch sei das Spinnen unheimlich entspannend, mache viel Freude und das Gefühl, etwas mit den eigenen Händen gefertigt zu haben, sei einfach toll. Und das Schöne: „Wer einmal spinnen kann, verlernt es nicht wieder. Das ist wie Radfahren“, sagt die Schloßvippacherin.

Am Liebsten verarbeitet sie Alpaka-Wolle, die sei nicht nur leicht, weich und schmutzabweisend, sie könne sie auch von regionalen Tierhaltern aus Witterda oder Apolda direkt beziehen. Aus dem gesponnenen Garn fertigt sie Tücher, Schals, Socken und alles, was man sich für den Eigenbedarf noch vorstellen kann. In der Woche zieht sie es mehrfach an das Spinnrad, schon allein wegen des Kurses, um Teilnehmerinnen immer Neues zu präsentieren.

Ganz aktuell experimentiert sie mit Pflanzenfarben und ist selbst erstaunt, welche Ergebnisse sich mit Krappwurzel oder Blutpflaume erzielen lassen. „Das ist so toll, man muss nur in die Natur gehen und findet jede Menge Färbematerial“, berichtet sie. Auch hier hat sie sich mit Fachliteratur, einem Kurs in Mannsfeld und im Selbststudium kundig gemacht und will nun die Begeisterung für das Handwerk teilen. In der Kreisvolkshochschule will sie im Juni einen Kurs zum „Färben mit Pflanzenfarben“ anbieten. Insgesamt sechs Veranstaltungen soll es geben.

Tag der offenen Tür in der Kreisvolkshochschule; 7. März, ab 9 Uhr Einlass, Rheinmetallstraße 2 in Sömmerda