Eine Reise in die Sömmerdaer Postgeschichte

Sömmerda. Zum Tag der Archive am 7. und 8. März geht es in diesem Jahr um Fundstücke rund um das Postwesen in Sömmerda. Unter dem Motto: „Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet“ wollen sich das Sömmerdaer Stadt- und auch das Kreisarchiv mit passenden Stücken aus ihren Magazinen beteiligen.

„Wir haben einige schöne Postkarten herausgesucht“, erzählt Thomas Hildebrand. Der Leiter des Kreisarchivs will diese allerdings nicht nur ausstellen, sondern auch tiefer in die Inhalte eintauchen: „Hier gibt es einige Abkürzungen, die heute kaum noch jemand in ihrer Gänze verstehen kann, weil sie über die Zeit nicht mehr benutzt wurden. Ob einige unserer Besucher das können, werden wir dann herausfinden.“

Alte Telegramme werden präsentiert

Die obige Postkarte ist adressiert an: Frau Pastor Harges, per Adresse Kaufmann Pinkepank in Braunschweig. Foto: Kreisarchiv Sömmerda

Neben einer Ausstellung, die gerade recherchiert und aufgebaut wird, soll es aber auch anhand verschiedener anderer Zeitzeugnisse um die Geschichte Sömmerdas und seines Landkreises gehen. So sind nicht nur die Rückseiten der Postkarten durch ihre unterschiedlichen Briefmarken interessant, sondern auch die Stempel – und vor allem, was für Nachrichten damals auf diesem Wege überhaupt übermittelt wurden.

Doch nicht nur Postkarten sind Thema: „Wir haben auch schöne Telegramme, die nicht nur in der Schmuckvariante interessant und schön anzusehen sind. Damit bieten wir Einsicht in einen Teil der Postgeschichte, der heute im Prinzip ausgestorben ist“, erklärt Hildebrand.

Auch die Verortung von Postgebäuden und Telegrafenstationen in der Region wird beleuchtet. Denn die Poststellen haben im Lauf der Zeit ihre Adressen gewechselt. Hinzu kommen Veränderungen in der Art der Postüberbringung. Vom zu Fuß gehenden Postboten über Pferdewagen, Kleintransporter bis zu den heutigen Fahrrädern: Der Weg , wie die Post den Weg zum Adressaten fand, entwickelte sich ständig weiter.

Aber natürlich gibt es auch am diesjährigen Tag der Archive, der bereits zum zehnten Mal stattfindet, ganz allgemeine Einsichten in die Arbeitsweisen der Archive: „Die Besucher können erfahren, an welchen Dingen hier gearbeitet wird und wie Archive überhaupt funktionieren. Und mit unseren Stücken hoffen wir, dass wir das anschaulich gestalten können“, so Hildebrand. Der zehnte Tag der Archive unter dem Motto „Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet“ findet am 7. und 8. März im Stadtarchiv Sömmerda und Kreisarchiv Sömmerda statt.