„Ich hatte da so eine Idee. Mal wieder. Und die Mädels haben sie dann prima umgesetzt“, sagt Sindy Strebe, die Leiterin der Kita „Pusteblume“ in Großneuhausen. Die Mädels sind in vorderster Linie Juana Henze und Franziska Gauglitz-Kohls, 1. und 2. Vorsitzende des Pusteblume-Fördervereins. Der besteht seit etwas mehr als einem Jahr und hat jetzt 24 Mitglieder. Das 1-Jährige haben sie nur klein gefeiert, die Anfang des Jahres gemachten Pläne hat Corona durchkreuzt. Da war Strebes Idee willkommene Alternative. Die Kita-Leiterin hatte sich für die Knirpse einen Bastel- und Werkstattraum gewünscht. der Förderverein suchte und fand Unterstützer unter den Eltern, bei Firmen im Ort und in der Nachbarschaft sowie bei der Sparkassenstiftung, für die Marko Fiedler am Sonntag noch den symbolischen Beleg über bereits überwiesene 1000 Euro nachreichte. Der Verein schwang sich so zum Wunscherfüller auf. Am Sonntag, passend zum Kindertag, war Schlüsselübergabe. Aus dem alten baufälligen Lagerschuppen für Spielgeräte und mehr wurde ein Paradies für kleine Handwerker. Vier höhenverstellbare Arbeitsplätze finden sich unter einem neuen Dach und auf neuem Fußboden. Die Wände sind saniert, der Schuppen bekam neue Fenster und eine neue Tür. Noch ist nicht alles da, was die Kinder kreativ werden lassen soll. Pandemiebedingt gab es einige Lieferschwierigkeiten. Bald sollen die Kinder in der Werkstatt nicht nur hämmern, sägen, schneiden und schrauben, sondern auch töpfern können. „Ein eigener Brennofen! Das wäre noch so ein Traum!“, sagen Juana Henze und Franziska Gauglitz-Koch. Auch so eine Idee von Sindy Strebe. Zur Werkstatteröffnung freute sich Bürgermeister Torsten Köther über die neuen Möglichkeiten. „Wenn im Dorf etwas zusammen geschaffen wird, stärkt das auch das Zusammengehörigkeitsgefühl“, sagt er. Das nächste Projekt, wieder eine konzertierte Aktion, ist eine Rollerbahn. „Da sollte nichts mehr schief gehen“, ist Köther zuversichtlich.