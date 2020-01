Straußfurt/Henschleben. Das Einwohnermeldeamt in Straußfurt arbeitet wieder. Die Eingemeindung Henschlebens in die Gemeinde Straußfurt lief nicht ohne Komplikationen.

Eingemeindung Henschleben birgt kleinen und großen Hürden

Sowohl in Straußfurt, als auch in Vehra, einem Ortsteil von Henschleben, gibt es eine „Straße des Friedens“. Mit der Eingemeindung Henschlebens zu Straußfurt zum 1. Januar könnte diese Dopplung nicht nur Postboten verwirren. Wie Beatrice Bostelmann, Chefin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Straußfurt, informiert, soll die Vehraer Straße umbenannt werden. Die Bürger sollen dabei mitreden können. Noch bis 31. Januar sind sie aufgefordert, Namensvorschläge einzureichen. Diese sollen vom Ortschaftsrat diskutiert und ausgewertet werden. In einer Einwohnerversammlung soll dann die Entscheidung fallen, kündigt sie an.

Der doppelte Straßenname ist dabei nicht die einzige Hürde, die die Eingemeindung mit sich brachte. Etwas mehr als drei Wochen war das Einwohnermeldeamt der VG Straußfurt geschlossen. „Die Datensätze waren komplett auf Eis gelegt. Die neue Programmierung des Computersystems war nicht anders in den Griff zu bekommen“, erklärt sie. Seit Mittwoch ist das Amt wieder geöffnet. „Es ist viel liegen geblieben, was aufgearbeitet werden muss“, bittet sie um Verständnis. Amtsleiter Heiko Stecklum und Sachbearbeiterin Yvonne Kasseckert stehen zu den Öffnungszeiten der VG und bei Bedarf auch darüber hinaus zur Verfügung. Auswirkungen hat die Eingemeindung für die Aufstellung des Straußfurter Gemeinderates. Da sich beide Gemeinden gegen eine Neuwahl ausgesprochen haben, gehören dem Straußfurter Gemeinderat seit dem 1. Januar 15 Personen an. Zwei mehr als bislang. Sie stammen aus dem Henschlebener Gemeinderat. „Bei der Gemeinderatswahl haben sie die meisten Stimmen erhalten und sind damit in das Straußfurter Gremium aufgerutscht“, erklärt die VG-Vorsitzende. Henschlebens Bürgermeister Frank Knaak sei zu den Sitzungen des Straußfurter Gemeinderates eingeladen. Er könne sich zwar äußern, abstimmen dürfe er nicht. Vorerst unverändert bleiben die Satzungen und damit die Steuern für Friedhof oder Hunde. „Die Verwaltung ist in der Pflicht, bis zum 31. Dezember dieses Jahres sämtliche Satzungen auf einen Stand zu bringen“, erklärt sie und verweist weiter auf die Grund- und Gewerbesteuer. Hier gebe es ein Zeitfenster von drei Jahren für die Anpassung. Die konstituierende Sitzung steht noch aus. Ein Grund sei die Hauptsatzung, an der noch gearbeitet werde. Vertraglich geregelt ist die Gründung eines Investitionsausschusses, dem Mitglieder aus beiden Orten angehören sollen. „Festgeschrieben werden muss in der Hauptsatzung noch vieles mehr. Wir wollen nichts übers Knie brechen“, erklärt sie. Hintergrund: Der Abwasserzweckverband (AZV) „Finne“ brachte den Stein für die Eingemeindung ins Rollen. Wie Beatrice Bostelmann erklärt, beabsichtigte der Verband, das Kanalsystem in Henschleben zu erneuern und die Gemeinde ins Boot zu holen. „Die befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Haushaltskonsolidierung und war nicht in der Lage, den mit dem Kanalbau einhergehenden Straßenbau zu stemmen.“ Um wieder handlungsfähig zu sein, streckte Henschleben die Fühler in Richtung Straußfurt aus. Daraufhin sind 2018 von beiden Gemeinden Beschlüsse für die Eingemeindung gefasst worden. Mit dem zweiten Thüringer Neugliederungsgesetz vom 10. Oktober 2019 gab es grünes Licht. Henschlebens Anteil der Hochzeitsprämie – um die 66.000 Euro (gerechnet mit den Einwohnerzahlen von 2017) – soll als Eigenanteil für den Straßenbau genutzt werden.