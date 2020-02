Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einlaufen mit dem Fußballstar

Was für ein Erlebnis für den kleinen Henry Bolz aus Haßleben. Der 8-Jährige, der seit zwei Jahren bei Olympia Haßleben im Sturm Fußball spielt, hatte Glück und wurde als eines von 22 Kindern aus rund 2000 Bewerbungen bei MDR Jump gezogen.

Einlauf in die Arena in Leipzig. Foto: Hagen Wolf / MDR Jump

Am vergangenen Samstag konnte der Nachwuchskicker beim Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Werder Bremen in der mit 43.842 Zuschauern gefüllten RedBull-Arena in Leipzig den RB-Star Patrik Schick aufs Feld führen. Das Beste: Henry hat Schick auch Glück gebracht, denn der tschechische Stürmer in RB-Diensten konnte am Samstag über seinen sechsten Saisontreffer jubeln.

„Es war für Henry ein Traum“, berichtet sein Vater Torsten Bolz. Eigentlich sei die Familie gerade im Urlaub gewesen, doch habe man diesen dann natürlich unterbrochen. Die Familie – also Mama, Papa und der 8-Jährige – fuhren gemeinsam nach Leipzig. Nur Henrys Schwester konnte nicht mit, sie stand an dem Nachmittag mit der Tanzgruppe beim Narrencocktail in Haßleben auf der Bühne.