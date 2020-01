Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Engpass bei Blutkonserven

„Seit Dezember 2019 besteht eine erhöhte Nachfrage nach Blutkonserven durch die Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäuser, die durch das Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH regelmäßig versorgt werden“, informiert André Böttger, Gebietsreferent des Instituts. „Durch die Weihnachtsferien und die Feiertage kämpfen wir erneut darum, dem momentanen Engpass an Blutkonserven - besonders bei den Blutgruppen 0 Rhesus negativ und 0 Rhesus positiv - entgegenzuwirken und die andauernden Schwankungen am Markt zu regulieren“, so Böttger.

Um eine ausreichende Versorgung der Krankenhäuser sicherzustellen, appelliert das Institut mit hoher Dringlichkeit an alle Menschen ab 18 Jahren, in den kommenden Tagen die Blutspendetermine des Suhler Blutspendedienstes wahrzunehmen oder in einem seiner Blut- und Plasmaspendezentren zu spenden. Böttger: „Leisten Sie bitte eine Vollblutspende – sofern das gesundheitlich möglich ist. Wenn Sie bereits regelmäßig Vollblut spenden, dann beachten Sie bitte den Abstand von mindestens 8 Wochen zur Vorspende.“

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH organisiert auch Blutspenden in der Region. Nächste Termine sind am 4. Februar in Weißensee (16 bis 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in der Ulmenallee 9) und am 10. Februar in Sömmerda (16 bis 19 Uhr beim ASB Kreisverband in der Bahnhofstraße 2).