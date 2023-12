Erzieher und Kinder des Ringlebener Kindergartens zeigen ihr Flusstagebuch, mit dem sie beim Wettbewerb „Entdeckerfreuden an der Geraaue“ überzeugt haben. Sie sind einer von insgesamt drei Gewinnern.

Wettbewerb Entdecker an der Geraaue kommen groß raus

Landkreis Kinder und Jugendliche aus Mittelhausen, Ringleben und Gebesee gewinnen Wettbewerb

Mit ihrem Flusstagebuch haben Kinder des Awo-Kindergartens in Mittelhausen, des Vereins Kinderland Ringleben sowie die Jugendwohngruppe der Jugendhilfe Gebesee im Wettbewerb „Entdeckerfreuden an der Geraaue“ überzeugt.

Eindrücke in Tagebuch gesammelt

Zusammen mit ihren Erzieherinnen liefen die „Mittelhäuser Spatzen“ die Brücken über die Schmale Gera ab, untersuchten die Flusstiefe und schauten sich die Tiere näher an. In ihrem Tagebuch sammelten sie Zeichnungen, aber auch Lieder und Spiele. Fotos zeigen Kinder beim Floßbau und bei Spaziergängen am Fluss.

Die Kinder vom Kinderland Ringleben untersuchten die Gera. Im Sommer konnten sie an einer sehr flachen Stelle im Flusswasser stehen und den Pflanzen beim Blühen zusehen. Die Jugendlichen aus Gebesee entdeckten den Fluss per Fahrrad. Sie radelten bis zur Krämerbrücke nach Erfurt und filmten ihre Entdeckungen von Schafen, Wehranlage, Uferpflanzen, Freizeitanlagen und der Wasserfontäne im Park.

Freuen konnten sich die Kinder über eine Flussentdeckerkiste mit Lupen, Keschern, Büchern und Fingerpuppen zu Flussbewohnern. Für ihr Flusstagebuch werden sie zudem mit einer Puppentheater-Aufführung in ihrer Einrichtung ausgezeichnet. Die Jugendlichen können sich über eine Schlauchbootfahrt freuen.

Der Wettbewerb wurde im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu Vorhaben zum Hochwasserschutz und zur Gewässerentwicklung in der Geraaue erstmalig ausgelobt.