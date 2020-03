Entwarnung bei Sömmerdas Feuerwehr

Gute und weniger gute Nachrichten gibt es von der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda. Wie die Einsatztruppe über die sozialen Medien mitteilt, sind die Ergebnisse der Anfang vergangener Woche getesteten drei Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache allesamt negativ. Somit habe sich keiner der drei mit dem neuartigen Coronavirus bei dem Einsatz in der Vorwoche angesteckt, wie zunächst befürchtet. „Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog“

Die drei waren auf eine aktive Einsatzkraft gestoßen, die positiv auf Corona getestet worden war. Die Mitglieder der Sömmerdaer Wehr hatten sich daraufhin in häusliche Quarantäne begeben und dem Test unterzogen. Nun haben die Kameraden ihren Dienst wieder angetreten und sind für die Stadt einsatzbereit.

Unterdessen gibt es eine Absage für das am 30. April geplante Maifeuer und den Tag der offenen Tür am 1. Mai auf dem Gelände der Feuerwehr in Sömmerda. „Schweren Herzens sagen wir unsere traditionellen Veranstaltungen ab. Wir werden das Feuer, wenn möglich, irgendwann in der zweiten Jahreshälfte nachholen“, informiert Daniel Voigt, der Vorstandsvorsitzende des Feuerwehrvereins. Der Tag der offenen Tür werde dagegen ersatzlos gestrichen, heißt es. Die Absage tue nicht nur „höllisch weh“, sie löse auch Existenzängste aus.