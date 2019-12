Erfahrungsaustausch unter guten Feen inklusive

Weihnachtsmarkt kann (fast) jeder, Nikolausmarkt in der näheren Umgebung wohl nur Kölleda. Schade, dass die liebevoll vorbereitete Veranstaltung im Rittergut zumindest anfangs, am Freitag Nachmittag, nicht gerade überrannt wurde.

Plausch unter Feen

So blieb etwas Zeit für den einen oder anderen Plausch. Etwa zwischen der Weihnachtsmann-bemützten Manuela Deutschland, die um Einwurf in den Wunschbriefkasten bat, und „Märchentante“ Elisabeth Groll. Manuela Deutschland, an ihrer Seite der ehrenamtliche städtische Weihnachtsengel Kati Schmidt, warb für etwas andere Geschenke, für Dinge, die kein Geld kosten, aber Freude auslösen.

Kati Schmidt nimmt als Weihnachtsengel die Herzenswünsche der kleinen und großen Gäst entgegen. Foto: Jens König

Kleine Handreichungen, einen Besuch, Zeit miteinander. Das konnte man sich bei ihr wünschen. „Wir werten die Einsendungen dann aus und überlegen, wie wir die Wünsche erfüllen können“, sagt sie. Ideen sind willkommen – wie auch Menschen, die sie umsetzen möchten. Elisabeth Groll ist so eine gute Fee. Gerade hatte sie im Pflegeheim in der Hundtstraße vorgelesen und kleine Geschenke verteilt. „Ich hatte eine Bewohnerin im Krankenhaus kennengelernt und es ihr versprochen“, sagte sie. Mit sechs Zuhörern hatte sie gerechnet. Es waren dann aber viel mehr gekommen. „Das war mir sogar ein bisschen peinlich, dass ich nicht für jeden etwas hatte“, sagt sie.

Eisenbahnfans unter sich

Daneben wies Dieter Krumsdorf den kleinen Florian in die Geheimnisse des Rangierwesens ein. An der Modelleisenbahn des Pfefferminzbahnvereins zeigte er dem Nachwuchs, dass erst die eine Lok aufs Nachbargleis manövriert werden muss, ehe die andere auf die Fahrt geschickt werden kann.

Til (5) und Florian (7) bestaunen die Pfefferminzbahn, die Süßigkeiten transportiert. Foto: Jens König

„Ich habe die Schicht getauscht, um hier sein zu können“, so Krumsdorf, der sichtlich Spaß hatte. Die größere Kleinbahn auf dem Hof hatte der Verein über seine Kontakte ins Mansfeldischen besorgt.

Die Elfer und Zwölfer des Kölledaer Gymnasiums boten Leckeres an – für den guten Zweck oder für den Abiball.

Auch gezaubert wurde. „Der große Nicolo“ trat auf die Bühne, rief die kleine Elena hinauf und gemeinsam bewiesen sie, dass es beim Zauberspruch auf die klare Aussprache ankommt. Sonst wird einem Tuch in Weiß, keines in Rot, sondern ein Brot.

Nur eine von vielen Überraschungen, die größeres Publikum verdient gehabt hätten.

Erzgebirgs-Abteilung aus Weißensee

Auch eine „Original Erzgebirgisch“-Bude gab es. Wolfgang Krämer schnitzte darin. Ein Weißenseer, aber gebürtig aus Annaberg-Buchholz. Das Schnitzen hat er an der dortigen Schnitz-Schule gelernt, die heute sein jüngerer Bruder (Was er kann, hat er von mir.“) leitet.

Wolfgang Krämer hat die erzgebirgische Schnitzkunst in Annaberg-Buchholz gelernt. Foto: Jens König

Er selbst ist Veterinäringenieur in einer 2000er-Milchviehanlage in Berlstedt und das schnitzen nur sein Hobby. Noch ein Jahr hat er bis zur Rente, dann bleibt mehr Zeit für seine erzgebirgische Volkskunst in Thüringen.