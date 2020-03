Ernannt: Mit Eid, Urkunde, Pralinen und Schnaps

Jetzt hat es Ulrich Georgi schriftlich. Zum 1. April ist er als Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach ernannt. Im Büro des Landrats legte der bald 44-Jährige den Eid ab, „Ich hoffe, dass Sie ein würdiger Nachnachfolger von mir werden“, sagte Henning, der selbst mehrere Jahre Vorsitzender einer der Vorgänger VG’n (Gramme Aue) war. Er begrüßte Georgi mit Gebeseer Pralinen („Etwas Süßes für die guten Stunden.“) und einem Fläschchen Marillenschnaps („Wenn es nötig werden sollte.“).

Georgi ist nun noch bis Ende März Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Greußen. Während dieser Zeit amtiert Udestedts Bürgermeister Gunnar Dieling noch in Vertretung, ehe er wieder auf seinen eigentlichen Arbeitsplatz im Justizministerium zurückkehrt. Wiewohl ihn die Kommunalaufsicht im Kyffhäuserkreis gern als dortige Zwischenlösung für den ausscheidenden Georgi ausgeborgt hätte. Das jedenfalls wusste Thomas Koch von der Sömmerdaer Kommunalaufsicht zu berichten. „Die Anfrage gab es“, sagt er. Aber Dieling will nicht: „Bei mir im Büro stapeln sich die Akten“, sagt er.

Immer donnerstags und freitags „hospitiert“ Georgi nun bei Dieling. Er will sich einarbeiten und nutzt dafür Überstunden und freie Tage. „Ich halte nichts von einer kalten Übergabe“, sagte er gestern. Eine Agenda habe er nicht. „Ich will erst einmal sehen, was nötig ist“, so Georgi. Er freue sich darauf, etwas Neues aufbauen zu können. Die größten Herausforderungen sieht er aber wie Henning und Dieling in den Aufgabenfeldern Digitalisierung und Personal. Und sonst: „Fürs Ideenfinden sind die Bürgermeister zuständig, nicht die VG“, sagt Georgi.

Eine Personalie kündigte der Landrat nebenbei an. Der lange vakante Posten des Chefs der Kommunalaufsicht wird am 16. März neu besetzt.