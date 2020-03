Walschleben. Der Kindergarten Walschleben bietet Workshop für Erste Hilfe am Kind an. Dabei gibt es einige Unterschiede zu Notfallmaßnahmen bei Erwachsenen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen am Kind im Walschlebener Kindergarten

Ein aufgeschürftes Knie lässt sich bei Kindern meist schnell mit einem Pflaster und tröstenden Worten behandeln. Sollte es aber doch einmal zu einem Notfall kommen, sind die Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Kindern doch etwas anders als bei Erwachsenen.

Damit Eltern, Großeltern und Interessierte die Unterschiede kennenlernen, veranstaltet der Kindergarten in Walschleben am Mittwoch um 17.30 Uhr einen Informationsabend zum Thema Erste Hilfe am Kind.

Zwei bis drei Stunden sind an dem Abend angesetzt. Ein richtiger Lehrgang brauche etwa neun Stunden, sagt Referentin Sabine Haselhuhn vom DRK Erfurt. Die angesetzte Zeit reiche aber, um den Teilnehmern die wichtigsten Sofortmaßnahmen zumindest theoretisch zu vermitteln, das ein oder andere zu zeigen und zu sensibilisieren.

Grundlegende Dinge, wie zum Beispiel die stabile Seitenlage, werden bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen angewendet. Allerdings können Kinder auch schnell in eine Notlage geraten, wenn sie zum Beispiel etwas verschluckt oder etwas Giftiges zu sich genommen haben. Kommt es zum Herzstillstand, müssen Ersthelfer differenziert agieren.

Bei Erwachsenen, so Haselhuhn, rührt Herz-Kreislauf-Versagen meist direkt vom Herzen her. Bei Kindern dagegen liege er meistens darin begründet, dass ein verschlucktes Teil die Sauerstoffzufuhr verhindert. „Bei der Wiederbelebung beginnt man deshalb beim Erwachsenen mit der Druckmassage, beim Kind mit der Beatmung.“

Die Nachfrage für Erste-Hilfe-Kurse sei gestiegen, so Haselhuhn. Das bestätigt, was die Ausbilderin schon seit Längerem beobachten konnte: „Das Sicherheits- und Fürsorgebewusstsein der Eltern ist gestiegen.“

Der Workshop im Walschlebener Kindergarten ist der erste Programmpunkt einer ganzen Veranstaltungsreihe, die der Förderverein ins Leben gerufen hat. „Es geht darum, Themen anzusprechen, die die Eltern bewegen“, sagt Leiterin Birgit Bube. In den kommenden Monaten soll es unter anderem um Infektionsschutz und gesunde Ernährung gehen.

Der Workshop für Erste Hilfe am Kind findet am Mittwoch, 4. März um 17.30 Uhr im Kindergarten in Walschleben, Siedlung 5d, statt. Kosten: Drei Euro pro Person. Anmeldungen unter 036201 / 62271.