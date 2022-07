Erziehung auf dem Parkplatz

Annett Kletzke braucht dringend eine neue Parkuhr.

Es gibt erzieherische Maßnahmen, die wirken tatsächlich. Bei mir zumindest. Warum? Weil sie im Portemonnaie schmerzen. Was ich meine? Das Parken. Lange Zeit habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Hier und da noch einmal schnell etwas einkauft und das Auto vor den Supermarkt gestellt. Mittlerweile geht das so einfach nicht mehr. Fast überall stehen Schilder, die auf Strafen verweisen, wenn die erlaubte Parkzeit überschritten wird. Fällig wird die Strafe auch, wenn keine Parkuhr hinter der Frontscheibe liegt.

Daran immer zu denken, war für mich gar nicht einfach. Ich gebe es zu. Zweimal musste ich auch schon zähneknirschend 24.90 Euro bezahlen.

Jetzt wurde mir die Sache noch zusätzlich erschwert. Als Erinnerungshilfe ließ ich die Plasteparkscheibe gleich am Autofenster liegen. Folgenlos blieb das nicht. Die Hitze hat die Scheibe total verformt. Drehen geht somit gar nicht mehr. Eine neue muss her. Bis ich eine habe, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder auf Hitze hoffen und die Parkuhr wieder in Form bringen oder immer zur gleichen Zeit einkaufen.