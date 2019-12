Kindelbrück. Einen Weihnachtsmarkt im Freien, ein Programm in der Kirche und ein Konzert im Bürgerhaus gab es für die Kindelbrücker am Samstag

Es weihnachtet sehr in Kindelbrück

Bereits sechs Uhr am frühen Samstagmorgen begannen die letzten Vorbereitungen für den Kindelbrücker Weihnachtsmarkt. Die Pavillons wurden aufgestellt, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr bereiteten Nudeln mit Feuerwehrsoße und Pilzpfanne vor, im Hause Creativ wurden der Grill und der Glühweinstand vorbereitet. Die Sportler des Kindelbrücker SV 91 bestückten ihre Stände mit Utensilien für Glühwein, Grog und Spanferkel, die Jugendfeuerwehr bereitete ihrerseits noch ein Mannschaftszelt mit Sitzgelegenheiten für die Gäste vor. Hier verkauften sie dann später Plätzchen, Crepes, Kartoffeln mit Quark oder Brause für die kleinen und großen Gäste. Auch eine Feuerschale für das beliebte Kinder-Stockbrot durfte nicht fehlen.

Die Kinder des Jugendklubs verkauften selbst Gebasteltes, um ihren Klub zu unterstützen und ihrem Wunsch nach einem eigenen Raum näherzukommen.

Der Obstbau präsentierte seinen neuen Kalender für 2020 mit vielen schönen Motiven. Im Creativ-Laden startete pünktlich zum Weihnachtsmarkt der Verkauf der Saison-Veranstaltungskarten für die aktuelle Fasching-Saison des HCC.

Schon seit mehreren Jahren besucht Frau Winzel vom evangelische Seniorenbüro aus Frömmstedt mit selbst gemachten Gaben den Weihnachtsmarkt in Kindelbrück und verkauft sie in der Lobby des Mehrgenerationenhaus, wo auch die Kinder an der Bastelstraße kleine Weihnachtsgeschenke bastelten.

Pünktlich 12 Uhr gab es das gemeinsame Mittagessen. Gesellig wurde es gegen 14 Uhr auch in der Kirche St. Ulrich, als die vielen Gäste sich auf die Stühle und Bänke drückten, um den möglichst besten Sitzplatz mit dem besten Blick auf das kleine Eröffnungsprogramm zu erhaschen.

Zu Beginn begrüßten Klaus Günther von der Sport- und Spielgemeinschaft Kindelbrück, Gründelslochfee Anne-Katrin I. und Bürgermeister Roman Zachar gemeinsam mit dem neuen Pfarrer Markus Hille die Gäste zum weihnachtlichen Programm in der Kirche. Die Vorschüler der Kindertagesstätte Kindelbrück erfreuten und erwärmten die Herzen der vielen Mütter, Väter, Omas und Opas mit Liedern der Weihnachts- und Adventszeit. Auch die Erstklässler der staatlichen Grundschule „Wippertal“ Kindelbrück begeisterten die Zuhörer mit eigenen Interpretationen weihnachtlicher Lieder.

Anna-Lena und Lina holten sich beim Nikolaus ein kleines Präsent ab. Foto: Michael Gröschner

Mit der Aktion Wunschbaum, welche an ähnliche deutschlandweite Aktionen angelehnt ist, möchten die Kinder- und Jugendlichen zur Kinderweihnachtsfeier Kinderherzen höher schlagen lassen. Zum Weihnachtsmarkt gab es einen kleinen Auszug aus ihrem allgemeinen Weihnachtsprogramm. Im Anschluss überraschte der Nikolaus alle Kinder mit kleinen Gaben. So manches Kind dankte ihm dafür mit einem Gedicht oder einem Lied. Auch einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ließ sich der Nikolaus nicht nehmen, schließlich gab es hier viel zu sehen.

Während draußen so langsam immer mehr Gäste auf den Weihnachtsmarkt strömten, wurde im Bürgerhaus alles für das Konzert der Singgemeinschaft Schillingstedt und des Männergesangvereins „Eintracht“ 1875 Kindelbrück vorbereitet. Die vielen aufgestellten Stühle reichten nicht aus, so dass mancher das Konzert im Stehen genießen musste. Mit dem Klassiker „Stille Nacht, heilige Nacht“ verabschiedete sich der MGV aus Kindelbrück von allen Gästen und wünschte ihnen noch eine besinnliche Weihnachtszeit.

Im Anschluss las der Märchenerzähler für alle kleinen Gäste das Märchen von Kalif Storch vor. Den Abschluss zum kleinen, aber feinen Weihnachtsprogramm des Kindelbrücker Weihnachtsmarktes gaben am Abend die Dudelsackspieler und die Feuershow, so dass an diesem Tag ganz sicher auch der letzte Gast in eine besinnliche Weihnachtsstimmung versetzt wurde.