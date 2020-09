Escape-Room-Rätsel aus der Zeit von Mixtapes und Schulterpolstern

Als leidenschaftliche Filmliebhaberin übt Hollywood eine sehr große Faszination auf mich aus. Daher freute ich mich sehr, als ich dieses wunderschön illustrierte Buch voller Escape-Room-Rätsel um diesen bekannten Ort entdeckte.



In diesem Buch begleiten wir Melissa im Jahr 1980 nach Los Angeles, wo sie gerade ihr Auslandsjahr nach der Schule begonnen hat. Sie hofft, dass ihr die Reise Antworten darauf liefern wird, wohin es mit ihrem Leben gehen soll.

Dieses Buch ist einheitlich aufgebaut: Jede Doppelseite enthält eine Hälfte mit Text und eine hinreißende Illustration von Annekatrin Baumann auf der anderen Seite. Es führt uns in verschiedene Situationen am Venice Beach, in Hollywoods Straßen, am Walk of Fame und natürlich auch an spannende Film-Sets, in denen merkwürdige Dinge geschehen.

Ganz im Stil eines „Escape Rooms“ muss man auf jeder Doppelseite ein eigenständiges Rätsel lösen, um verschiedene Fälle zu klären und um in der Geschichte weiterzukommen. Dabei muss man sowohl die Bilder, als auch die Texte genauestens untersuchen. Am Ende des Buches ist auch eine Tabelle mit Tipps, falls man mal wirklich nicht weiterkommt.

Durch diese Rätsel landet man unglaublich schnell in der Geschichte und man möchte einfach nur wissen, wie es weitergeht. Sofort ertappt man sich bei einem „Nur noch ein Rätsel… und noch eins...“ und man merkt gar nicht, wie schnell die Zeit verstreicht. Man bekommt das Gefühl, in die Handlung einzutauchen und die Abenteuer in Hollywood selbst zu erleben.

Dieses Buch eignet sich für lange Autofahrten, für Regentage und natürlich für Tage voll Nostalgie und Fernweh.