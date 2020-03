Ulli Westhaus darf den Lindenhof in Walschleben wegen der Corona-Krise nicht öffnen. Seine Speisen, wie diese Burger-Kreation, bietet er deshalb als „Essen to go“ an.

Walschleben/Sömmerda. Immer mehr Gastronomen im Landkreis Sömmerda setzen in Corona-Zeiten auf einen Lieferservice. So sichern sie sich zumindest einen gewissen Teil an Einnahmen.

„Essen to go“ – Hoffnung für Gastronomen im Kreis Sömmerda

Freunde des „Thüringer Hofes“ in der Weißenseer Straße in Sömmerda müssen während der Corona-Krise nicht auf Thüringer Hausmannskost verzichten. „Wir kochen weiter für Sie!“, teilt das Unternehmen über die sozialen Medien mit. Entenbraten und Rinderroulade werden damit nicht mehr im Restaurant serviert, sondern auf Bestellung zubereitet und für die Abholung fertig gemacht. „Die Schließung der Gaststätten trifft alle Gastronomen und bedroht unsere Existenz. Mit der Möglichkeit, dennoch Speisen anzubieten, versuchen wir uns über Wasser zu halten“, sagt Jürgen Burian, Geschäftsführer des „Thüringer Hofes“, zu dem auch ein Hotel mit sieben Doppelzimmern gehört.

Eigentlich zählt das Team des „Thüringer Hofes“ neun Beschäftigte. Aktuell versuchen nur noch er und seine Frau, den „Laden“ am Laufen zu halten. Für die anderen hat Jürgen Burian Kurzarbeit beantragt und hofft darauf, sein Team über die Krise halten zu können.

Aufgestellt hat er eine Wochenkarte mit Speisen, die er über das Internet versucht, publik zu machen. Interessierte können daraufhin ihre Bestellungen aufgeben. Gekocht und ausgegeben werden die Speisen dienstags bis samstags von 17 bis 20 Uhr. Am Wochenende steht auch ein Mittagsangebot zur Verfügung, das samstags und sonntags von 11 bis 14 Uhr in Anspruch genommen werden kann.

Den „Thüringer Hof“ betreibt Jürgen Burian seit 1992. Für den gelernten Fleischer war die Übernahme des Restaurants und des Hotels nicht nur ein neues Feld, sondern auch der Start in die Selbstständigkeit.

Mit „Essen to go“ wirbt Ulli Westhaus in Walschleben. Das Schild hängt direkt neben einer „Speisekarte zur Abholung“ an der Gaststätte in der Lindenstraße. Auch über die sozialen Medien versucht er, die Aktion bekannt zu machen. Demnach können montags bis samstags ab 17 Uhr Speisen bestellt und abgeholt werden. Sonntags bietet er ab 12 Uhr die Ausgabe von Gerichten an. Die Aktion rief er gleich mit Bekanntwerden der Allgemeinverfügung ins Leben.

Die Schließung der Gaststätte mit dem angeschlossenen Saal trifft ihn hart. „Mein Auftragsbuch war voll. Jeden Freitag und Samstag hatte ich Veranstaltungen mit 150 bis 200 Gästen. Der durch die Schließung verbundene Verdienstausfall ist gar nicht zu beziffern“, sagt er.

Dabei war er froh, dass er gerade in Walschleben Fuß gefasst hatte. Im Sommer 2018 übernahm der 45-Jährige, damals zusammen mit einem Koch, den Lindenhof. Der jedoch sei schon nach wenigen Tagen wieder abgesprungen. Westhaus blieb und übernahm auch den Job in der Küche. Er selbst bezeichnet sich als Quereinsteiger. Vor acht Jahren fand er zur Gastronomie. In den Jahren hat er sich viel von erfahrenen Köchen abschauen können. Im Restaurant setzt er auf Thüringer Küche. Dabei lässt er sich immer etwas Neues einfallen. Zuletzt hat er die Gäste versucht, mit einem Kloßbuffet, zu dem drei verschiedene Braten und Kraut serviert wurden, anzulocken. Um den Saal zu nutzen, hat er Kontakte zu den Vereinen geknüpft. Kirmes- und Karnevalsveranstaltungen fanden bereits statt. Und auch Tanzfreunde würden mehr und mehr den geräumigen Saal zu schätzen wissen.

Für all die geplanten Veranstaltungen hat Westhaus bereits Waren eingekauft, die er nun nicht wegwerfen, sondern verwerten will. Froh ist er, dass Stammkunden ihm auch jetzt die Treue halten und das „Essen to go“ nutzen. „Es gibt Leute, die wohnen in den Nachbarorten und nehmen die Anfahrt gern in Kauf“, berichtet er und freut sich, dass das Sonntagsangebot gleich auf Anhieb gut angenommen wurde. In der Woche hofft er, dass sich der Service noch weiter herumspricht und vielleicht auch Pendler nach Feierabend in Walschleben einen Zwischenstopp einlegen, um sich eine warme Mahlzeit mitzunehmen.

Neben Thüringer Köstlichkeiten soll in den nächsten Tagen Pizza das Angebot noch bereichern. „Den Teig stelle ich selbst her. Die Kunden können für den Belag Wünsche äußern“, sagt Ulli Westhaus, der die mediterrane Küche sehr schätzt. Da er alle Speisen selbst und frisch zubereitet, bittet er darum, Bestellungen eine Stunde vor Abholung vorzunehmen. Zum Lindenhof gehört übrigens auch eine Pension. Die fünf Doppelzimmer sind alle neu hergerichtet worden, sagt er.