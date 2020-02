Schwangere und Angehörige können sich in der Beratungsstelle informieren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fast 84.000 Euro für Schwangere und Familien im Landkreis Sömmerda

Genau 83.757,35 Euro für Schwangere und Familien im Landkreis Sömmerda wurden im Jahr 2019 durch die Thüringer Stiftung „HandinHand“ bewilligt. Die Anträge dafür wurden in der Familien- und Schwangerschaftsberatungsstelle des DRK gestellt.

Wie die Beratungsstelle informiert, bietet sie kostenlose Beratung und Informationen rund um Schwangerschaft und Geburt. Schwangere, Angehörige, aber auch Interessierte, haben die Möglichkeit, sich zu sozialrechtlichen Dingen, wie Mutterschutz, Mutterschaftsgeld, Elternzeit und Elterngeld und in finanziellen Angelegenheiten beraten zu lassen oder sich kostenloses Informationsmaterial zu holen. Weiterhin werden Beratungen zur Pränataldiagnostik (vorgeburtliche Untersuchungen) oder bei Kinderwunsch angeboten.

Die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung für die Anschaffung der Babyerstausstattung wird von den Beraterinnen ebenfalls geprüft und eine Antragsstellung bei der Thüringer Stiftung „HandinHand“ Hilfe für Kinder, Schwangere und Familien in Not kann über die Beratungsstelle erfolgen. In der Beratungsstelle wurden im vergangenen Jahr 91 Anträge gestellt und weitergeleitet.

Aber auch in der Zeit nach der Geburt sieht sich die Beratungsstelle als Ansprechpartner für alle – egal ob berufstätig, Hausfrau, Hausmann oder arbeitslos. Gerade wenn nach der Geburt plötzlich alles ganz anders ist als erträumt. Die neue Lebenssituation könne vor allem Mütter in eine zeitweise heftige Krise führen. Wer Unterstützung braucht oder Fragen hat, kann einen Beratungstermin vereinbaren.

Öffnungszeiten der Familien- und Schwangerschaftsberatungsstelle des DRK: Montag/Mittwoch 8.30 – 12 Uhr, Dienstag/Donnerstag 12 – 17.30 Uhr, Freitag 9 – 11 Uhr. Termine sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Um Terminvereinbarung wird gebeten.