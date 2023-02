Ferienkino in Rastenberg: Premiere vor vollem Haus

Rastenberg. Als Versuchsballon gestartet, dürfte Wiederholungen von „Kino auf dem Lande“ in Rastenberg nichts im Wege stehen.

Eigentlich hätte Rastenbergs Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss am Montag tagen sollen. Kurzfristig trudelte zuvor aber auf dem Handy von Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg) Absage auf Absage per Textnachricht ein. Ferienzeit, Urlaubszeit. Die Sitzung wurde verschoben und wird nun an die des Stadtrats gekoppelt, als „Vorspiel“.

Weniger reiselustig waren die Mitglieder des Stadtratsausschusses für Kultur, Soziales, Sport und Tourismus. Ihre Sitzung am gleichen Tag (unsere Zeitung berichtete) konnte stattfinden, auch wenn sie erst mit dem ungeduldig erwarteten Eintreten von Frank Koch (WGR) beschlussfähig wurde. Koch hatte einen Abstecher in das Bürgerhaus gemacht, wo gerade die Technik für die Ferienkino-Premiere am Dienstag aufgebaut wurde.

Vielleicht waren seine Ausschuss-Co-Mitglieder um Monika Becker (Offene Liste/SPD) ja auch wegen der Aussicht auf den Valentinstagsabendfilm nicht in die Ferne gereist, sondern daheim geblieben…

„Kino auf dem Lande“ gut besucht

Sie sind, unterhaltungsseitig, auf ihre Kosten gekommen. Der Testballon hat sich nicht verflogen. Das Echo, das die erste Veranstaltung von „Kino auf dem Lande“, einem von der Regionalen Aktionsgruppe Sömmerda-Erfurt geförderten kommunalen Mikroprojekt, fand, war positiv. „Das Kino war ein Erfolg. Bis auf die Nachmittagsveranstaltung waren alle sehr gut besucht“, hieß es. Cocktails und andere Getränke seien gut angekommen.

Nächster Kinoabend im Rastenberger Bürgerhaus wird die Aufführung der gekürzten Fassung von „Thüringens wilde Wälder“, eines Films von Naturfilmer und Ökologe David Cebulla sein. Der Schöpfer des 2022 entstandenen Films, der Flora und Fauna in forstlich ruhenden Waldgebieten des Freistaats dokumentiert, wird am 3. März selbst anwesend sein. Der Film läuft ab 19 Uhr. Im Anschluss soll zum Thema „Zukunft Wald“ – bezogen auf Rastenberg – diskutiert werden.