Feuerwehr-Einsatz in Sömmerda - BMW ausgeschlachtet

In Kölleda haben in der Nacht zum Samstag unbekannte Täter einen BMW ausgeschlachtet. Der 36-jährige Eigentümer hatte seinen Wagen neben dem Sportplatz in der Straße Langer Weg geparkt. Als er am Vormittag zu seinem Auto kam, war eine Autoscheibe eingeschlagen und es fehlten Scheinwerfer, die Frontschürze, Teile der Armaturen und sogar das Lenkrad. Der Besitzer schätzt den Wert der Autoteile auf rund 10.000 Euro.

Es werden Zeugen gesucht, die eventuell etwas gesehen haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 entgegen.

Feuerwehr-Einsatz in Sömmerda

Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro hinterließen Unbekannte am Samstag in der Salzmannstraße von Sömmerda. Sie setzten einen ca. 500 Liter großen Wertstoffbehälter in Brand, den die Feuerwehr löschen musste. Die Tat ereignete sich gegen 21:20 Uhr. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0.