Anton Hohmann, Mitglied der Jugendfeuerwehr, beteiligt sich an der Malaktion.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr startet Malaktion gegen die Langeweile

Die Freiwillige Feuerwehr Vogelsberg hat überlegt, wie sie in diesen Tagen Eltern bei der Beschäftigung ihrer Kinder unterstützen kann und hatte auch gleich eine Idee. „Wir haben unsere Fahrzeuge, sowohl das Löschgruppenfahrzeug als auch den Mannschaftstransportwagen, in Schwarz-Weiß abgelichtet und Bilder zum Ausmalen erstellt“, berichtet Ortsbrandmeister Adrian Hesse. Von der Facebook-Seite der Feuerwehr kann sich jeder die Bilder herunterladen, die kleinen Künstlern können sie ausmalen und gern auf der Seite wieder posten, erklärt er. Das beste Bild soll am Ende ausgezeichnet werden.

Auch seine Schwester Florentine, ebenfalls Mitglied der Jugendfeuerwehr, hat ihre Stifte gespitzt und die Feuerwehren ausgemalt. Foto: Familie Hohmann

Nach einem halben Tag hätten sich den Aufruf schon 1400 Nutzer angesehen, freut sich Adrian Hesse über die Resonanz. Er hofft auf viele schöne Bilder, die bald zur Feuerwehr zurückkommen. Dabei kommt es nicht unbedingt darauf an, originalgetreu zu gestalten. Vielmehr soll es den Kindern Freude machen, sie sollen ihre Kreativität ausleben – und ganz nebenbei kann die Aktion vielleicht auch gleichzeitig ein bisschen Mitgliederwerbung sein, hofft der Ortsbrandmeister auf einen zusätzlichen Effekt. Derzeit hat die Jugendfeuerwehr Vogelsberg 10 Mitglieder, die Einsatzabteilung 29 und die Alters- und Ehrenabteilung 16.