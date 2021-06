Feuerwehreinsatz in Weißensee: Brand verwüstet gesamte Küche

Weißensee In einem Haus in Weißensee hat ein Brand ausgebrochen einen fünfstelligen Schaden verursacht. Der Auslöser für das Feuer wurde wohl bereits gefunden.

Brandgeruch hat in der Nacht auf Mittwoch, kurz vor 03:00 Uhr, einen Hausbewohner in Weißensee aus dem Schlaf gerissen. Wie die Polizei mitteilte, ging der 38-jährige Mann der Sache auf den Grund und stellte ein Feuer in der Küche fest.

Alle fünf Hausbewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Durch den Brand wurde die gesamte Küche verwüstet. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Es stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt am Kühlschrank das Feuer ausgelöst hatte.