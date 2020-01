Fidelia eröffnet ersten Straßenkarneval des Jahres

Ulla und Ronald Ruft lieben Spontanität. Erst am Samstagmorgen hatten sie vom Kannawurfer Karnevalsumzug im Radio gehört. Zur Mittagszeit waren die Günstedter Teil der bunten Narrenschar, die die Karnevalssaison in Thüringen offiziell eröffnet haben. „Wir haben nicht lange überlegt, schließlich liegt Kannawurf gleich um die Ecke“, sagt Ulla Ruft und erzählt, dass die notwendigen Requisiten schnell zusammengesucht waren.

Die Feuersteins zogen die Blicke auf sich. Foto: Peter Hansen

Enttäuscht wurde das Paar nicht. Beim Straßenumzug warteten die Mitglieder des Kannawurfer Karnevalsvereins (KKV) mit mehr als 20 Motiven auf.

Bevor sich der bunte Zug aber in Bewegung setzte, wurde das Prinzenpaar der 64. Saison vorgestellt. Ortschaftsbürgermeister Sandra Knauf überreichte Kannawurfs neuer Fidelia Anja Lubatsch den Rathausschlüssel. An ihrer Seite trat Prinz Christian Güttel die Regentschaft an. Wie Anja wissen ließ, stammen beide aus Bilzingsleben, sind kein Ehepaar, dafür aber gut befreundet. In der aktuellen Saison wollen sie das Abenteuer als Prinzenpaar wagen, erklärte die neue Fidelia, die unter großem Beifall auch die Kussfreiheit verkündete und Thüringens 1. Straßenumzug des Jahres in Gang setzte.

Einen echten Hingucker boten diese Ein-Mann-Karussells. Foto: Peter Hansen

Der bunte Zug bot viele Überraschung. Die Brötchenfrauen des KKV nahmen ihren Titel wörtlich und traten als lebendige Hot Dogs auf. Tiger und Löwen schwebten in einer Hebebühne über das Narrenvolk und führten einen Zirkuswagen an. Mit Manni, einem lebensgroßen Mammut, wurden die Zuschauer zurück in die Steinzeit gebeamt. Fred Feuerstein, Wilma und dazu ihr Steinzeitmobil mit Fußantrieb zogen die Blicke auf sich. Witzig waren auch zwei Ein-Mann-Karussells, für die zwei Wagenräder umfunktioniert wurden. Kannawurfs Kannenkönig Jens Berghof war genauso zu bewundern, wie die bunten Kostüme der „Little Happy Feeds“. Narren unter anderen aus Orlishausen, Battgendorf, Scherndorf und Roßleben hatten sich unter das närrische Volk gemischt, wie auch Gäste aus Gorsleben, Heldrungen, Weißensee, Kindelbrück und Frömmstedt.

Die lebendigen Hot Dogs waren eine echte Augenweide. Foto: Peter Hansen

Zur Freude vieler Kinder wurde mit Konfetti und Kamelle nicht gespart. Dankbar ist KKV-Präsident Matthias Wolf den Landwirten Udo Wengel und Heribert Grohm. Beide stellten nicht nur Räume für den Wagenbau zur Verfügung, sie halfen auch mit Zugmaschinen und Personal.

