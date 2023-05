Firma in Kölleda verzehnfacht Produktionsfläche

Kölleda. Zum 15-jährigen Bestehen des Va-q-tec-Werkes wurde das Unternehmen mit der IHK-Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Zum 15-jährigen Jubiläums des Standortes in Kölleda hat das Unternehmen Va-q-tec die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer (IHK) verliehen bekommen. Wie das weltweit agierende Unternehmen mit Sitz in Würzburg mitteilte, sei die Auszeichnung im Rahmen des Firmenfestes am vergangenen Freitag durch den stellvertretenden Geschäftsführer und Ableitungsleiter Aus- und Weiterbildung bei der IHK, Thomas Fahlbusch, überreicht worden. „Kölleda ist für Va-q-tec ein enorm wichtiger Standort, ohne dessen Leistung das Wachstum der letzten Jahre nicht möglich gewesen wäre“, wird Joachim Kuhn, Gründer und CEO von Va-q-tec, in der Mitteilung zitiert. Kuhn bedankte sich bei allen Mitarbeitern in Kölleda. Gemeinsam habe man in den vergangenen Jahren viele Erfolge erzielt. Nun freue er sich darauf, weitere Innovationen mit dem Team zu schaffen, so Kuhn.

Seit der Gründung des Produktionsstandortes in Kölleda im August 2008 sei der Standort kontinuierlich gewachsen und habe dabei die Produktionsfläche fast verzehnfacht. Heute beschäftigt das Unternehmen dort über 170 Mitarbeiter auf dem rund 50.000 Quadratmeter großen Firmengelände. Auch für weiteres Wachstum sei Va-q-tec in Kölleda bestens vorbereitet: Über 15.000 Quadratmeter Fläche des Geländes seien noch unbebaut und könnten für zukünftige Produktionsstätten genutzt werden.

Va-q-tec wurde 2001 in Würzburg gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Produktion von Vakuumisolationspaneelen und thermischen Energiespeicherkomponenten. Zudem stellt die Firma Thermoboxen und Container für den Transport temperatursensibler Güter wie etwa Lebensmittel oder Medikamente her. Weltweit arbeiten laut Va-q-tec über 650 Menschen für das Unternehmen.