Fliegendes Geschirr, ein Messer und ein Baseballschläger: Geschwisterstreit im Landkreis Sömmerda endet mit Körperverletzung

Sprötau. Die Polizei musste im Landkreis Sömmerda gleich zweimal am Dienstag wegen eines Geschwisterstreits ausrücken. Die Geschwister bedrohten sich mit einem Baseballschläger und einem Messer.

Am Dienstag musste die Polizei in Sprötau zweimal wegen eines Streits zwischen Geschwistern ausrücken. Laut Polizei hatte sich am Nachmittag ein 34-Jähriger mit seiner 28-jährigen Schwester gestritten. Die Schwester bewarf ihren Bruder mit Geschirr, woraufhin er sie körperlich attackierte. Die 28-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Abend wurde die Polizei erneut zur selben Adresse gerufen. Der 34-Jährige stritt dort mit einer weiteren Schwester. Die Geschwister bedrohten sich gegenseitig mit einem Baseballschläger und einem Messer. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Geschwister erhielten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

