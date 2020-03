Landkreis. Eine neue Allgemeinverfügung lässt Laufkundschaft in Blumenläden wieder zu. Floristen im Landkreis sind darüber gespaltener Meinung.

Floristen im Landkreis Sömmerda dürfen wieder öffnen

Blumengeschäfte in Thüringen dürften seit Freitag wieder öffnen. Das geht aus der aktuellsten Allgemeinverfügung des Freistaates hervor, die am Freitag in Kraft getreten ist.

Als Walter Hartling durch einen Mitarbeiter des Sömmerdaer Ordnungsamtes von der neuen Regelung erfuhr, war die Freude groß. Er betreibt seinen Blumenladen in der Bahnhofsstraße. Weil durch die Ausbreitung des Coronavirus fast alle Einzelhändler ihre Geschäfte in der vergangenen Woche vorläufig schließen mussten, kümmerten sich Hartling und sein Team in dieser Zeit ausschließlich um den Blumenversand, Laufkundschaft durften sie nicht bedienen. Nicht nur für sein Unternehmen freut sich Walter Hartling, auch für seine Kunden. „Blumen erhöhen die Lebensfreude der Menschen“, sagt der Florist. Und das sei gerade jetzt sehr wichtig. Damit Mitarbeiter und Kunden beim Blumenkauf vor Ansteckung geschützt sind, hat Walter Hartling einen Schutz aus Plexiglas am Verkaufstresen installiert und wird genau darauf achten, dass der vorgeschriebene Sicherheitsabstand eingehalten wird. Die Kölledaer Floristin Annett Albrecht grübelt derweil noch, wie sie die Hygienevorschriften in ihrem Laden am Pferdeteich umsetzen kann. Ein temporärer Eingang über den Hof wäre beispielsweise denkbar. Die neue Verordnung sieht Albrecht noch mit gemischten Gefühlen. Sie hat Sorge, dass die Kunden ausbleiben. „Es ist ja kaum jemand auf der Straße unterwegs“, sagt sie. Die Frage, woher und wie viel Ware sie nun ordern soll, bleibt vorerst offen. Bei aller Sorge schwingt bei Annett Albrecht auch Freude mit. Freude über ein kleines Stück zurückgekehrten Alltag.