Frisch aus der Druckerei: Geschenkgutscheine der Sömmerdaer Bibliothek

Sömmerda. Die besonders stylische Karte soll auf das Angebot der Bibliothek aufmerksam machen.

Eine Pforte zu 49.000 Büchern, Spielen, Filmen, Zeitungen und Zeitschriften öffnet sich jenen Glücklichen, die von ihren Lieben mit einem Gutschein der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda bedacht werden. Viele Titel gibt es auch in digitaler Form. Sogar die interaktiven Tonie-Spielfiguren hat die Bibo im Programm. Verschenkt werden kann mit dem Gutschein das Jahresentgelt für die Benutzung der Bibliothek zum Preis von 15, und ermäßigt für 7,50 Euro. Möglich ist das auch in Kombination mit dem 3-Euro-Obolus für die erstmalige Ausstellung eines Benutzerausweises. Wie Bibliotheksmitarbeiterin Laura Scherzberg (Foto) informierte, kommt der Gutschein in Form einer stylischen Karte, auf der das Model Danny Beyer im kostenlos zur Verfügung gestellten Outfit des Herrenmodehauses Mock die moderne Linie der Bibliothek betont.