Fünf Exmoorponys sind jetzt im Landkreis Börde zu Hause

Laura Grosser von der Universal Agrar GmbH freut sich, dass das Projekt der Ganzjahresbeweidung im Alperstedter Ried Schule macht. Die Universal Agrar GmbH ist für den Tierbestand im Naturschutzgebiet zuständig. Die Agrarwissenschaftlerin, die gleichzeitig als Assistenz der Geschäftsführung tätig ist, ist die erste Ansprechpartnerin, wenn es um die Exmoorponys, die Wasserbüffel und Rinder geht.

Mit zehn Exmoorponys hatte die Beweidung 2015 in Alperstedt begonnen. Nach fast fünf Jahren spricht Laura Grosser von einer guten Entwicklung. Dieses Jahr war die Anzahl der Ponys auf 26 gestiegen. Da die Herde nicht größer werden soll, sind Ende Oktober fünf Exmoorponys umgesiedelt worden. „Drei Wallache und zwei Stuten haben in dem Projekt „Naturnahe Ganzjahresbeweidung Seelsches Bruch“ in der Nähe von Emden im Landkreis Börde ein neues Zuhause gefunden“, berichtet Laura Grosser. Erst diese Woche hat sie sich davon überzeugt, dass sich die Tiere dort wohlfühlen.

Mit 80 Hektar sei die Fläche dort sehr groß. Wie in Alperstedt gebe es auch dort Wasserbüffel und Rinder. Außerdem gingen im Februar zwei Ponys an einen Reiterhof. Es handelt sich dabei um einen Versuch, die wilden Tiere zu zähmen. „Natürlich dauert das länger, doch die Ponys sind auf einem guten Weg, Reitpferde zu werden“, sagt sie.

Zwei Jungbüffel kamen ums Leben

Nachwuchs gab es in diesem Jahr auch bei den Wasserbüffeln. Erst vor zwei Wochen kam ein kleiner Bulle zur Welt. Damit sind in diesem Jahr fünf Junge geboren worden. Wie Laura Grosser informiert, sind jedoch zwei Jungtiere gestorben. „Woran es lag, wissen wir nicht. Es gab keine Anzeichen einer Krankheit“, erklärt sie. Derzeit zählt die Herde, die seit 2016 im Alperstedter Ried beheimatet ist, 14 Tiere. Pläne gibt es, drei Wasserbüffel aus der Nachzucht an ein weiteres Naturschutzprojekt abzugeben.

Gewachsen ist auch die Rinderherde. Mit 13 kleinen Kälbern ist der Tierbestand jetzt auf 47 angewachsen. Den zahlreichen Anfragen Interessierter nach Büffel- und Rindfleisch wolle das Unternehmen ab März 2020 nachkommen. „Wir haben mit der Firma Kyffhäuser Weidefleisch einen Partner gefunden, der bereits über notwendige Strukturen verfügt. Das Unternehmen übernimmt die Schlachtung, besitzt einen Hofladen, einen Online-Shop und bietet einen Lieferservice für den Landkreis Sömmerda und für Erfurt an“, erklärt sie und ist gespannt darauf, wie die Vermarktung anläuft.

Dass sich das Weideprojekt Alperstedter Ried in Zukunft allein trägt, ist das erklärte Ziel.

Weidekalender für 2020 in Arbeit

Für Fans des Alperstedter Rieds, vor allem der Weidetiere, hat Laura Grosser noch eine Überraschung in petto. Da sie das Jahr über die Entwicklung der Tiere mit Kamera und Drohne festhält, kam die Idee auf, einen Kalender herauszubringen. „Für die Bürger, die sich mehr und mehr mit dem Alperstedter Ried identifizieren, ist der Kalender gedacht“, sagt sie. Ab nächster Woche soll der Kalender erhältlich sein, u.a. in der Universal Agrar GmbH.