Der Förderverein der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda (Helga Schwittay im Bild) lädt auch in diesem Jahr zu einem Bücherflohmarkt in den Innenhof des Dreyse-Hauses ein.

Für Büchermarkt in Sömmerda jetzt anmelden

Sömmerda. Literaturfreunde in Sömmerda sollten sich unbedingt den Nachmittag des 1. August vormerken.

Der Förderverein der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda bereitet für 1. August, 14 bis 17 Uhr, einen Bücherflohmarkt im Hof des Dreyse-Hauses vor. Wer Bücher und andere Medien verkaufen oder tauschen will, kann seinen Stand telefonisch unter 03634/ 623092 oder per Mail an bibliothek@dreysehaus.de anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Standgebühr wird nicht erhoben, ein Verkaufstisch sollte selbst mitgebracht werden.