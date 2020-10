Vor wenigen Tagen haben die Bäckerinnung Mittelthüringen und die Kreishandwerkerschaft Weimar-Sömmerda das Unternehmen Bäcker Süpke oHG als Gewinner des Ausbildungsawards 2020 ausgezeichnet. Das geht aus einer Mitteilung Detlef Leibing, dem Geschäftsführer der Handwerkerschaft hervor

In der Laudatio heißt es: „Traditionelles Handwerk als auch modernste Technik lernen die Auszubildenden der Bäckerei Süpke auf ihrer Laufbahn durch alle Abteilungen des 60-köpfigen Betriebes kennen.“

Seit der Unternehmensgründung vor 30 Jahren habe die Bäckerei 45 Lehrlinge ausgebildet. Die kontinuierliche Ausbildung sei dem großen Engagement des Betriebs in der Nachwuchsförderung zu verdanken. Weiter heißt es: „Die Bäckerei Süpke nimmt mit ihren Ausbildern und Auszubildenden regelmäßig an Berufsbörsen, Veranstaltungen und Projekten teil. So wird zum Beispiel in Kooperation mit zwei Schulen wöchentlich ein Praxistag für Schüler angeboten.“ Der Betriebsalltag lebe von einer offenen Kommunikation sowie von der Einbindung der Lehrlinge in die betrieblichen Abläufe.

Durch die familiäre Vertrauensbasis werden aufkommende Probleme früh erkannt und eine entsprechende Unterstützung angeboten. Im Rahmen der Ausbildung zum Bäcker/in und Bäckereifachverkäufer/in arbeite das Unternehmen eng mit der Berufsschule zusammen und ermögliche Auszubildenden zusätzliche Lehrgänge und die Teilnahme an Wettbewerben. Darüber hinaus werde ein Austauschprogramm mit Bäckern und einer Berufsschule und Frankreich angeboten.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben am 1. August 1960 in der ehemaligen Gemeindebäckerei in Schloßvippach ihren Betrieb aufgenommen. Am 24. Juli 1995 war der erste Produktionstag in der neuen Backstube in Orlishausen. Ende 2007 hatte die Firma 15 Filialen und 3 Verkaufsfahrzeuge sowie rund 60 Mitarbeiter.