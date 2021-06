Garage im Kreis Sömmerda steht in Flammen

Leubingen In Leubingen sind wegen eines Garagenbrands mehrere Feuerwehren im Einsatz gewesen. Es entstand Schaden im fünfstelligen Bereich.

Ein Garagenbrand in Leubingen hat am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr auf Trab gehalten. Wie die Polizei mitteilte, war aus noch ungeklärter Ursache gegen 02:40 Uhr ein Feuer in der Doppelgarage eines Wohnhauses ausgebrochen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus den benachbarten Ortschaften kamen zum Einsatz.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten bis zum Morgen an. Eine Hälfe der Garage, in der sich Werkzeugmaschinen befanden, brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.