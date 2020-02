Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gasthaus „Zum weißen Ross“ wird zur karischen Insel

Die Mitglieder des Faschingclubs Tunzenhausen lassen sich von Sturm und Regen die gute Stimmung nicht vermiesen. Am Samstag luden sie erneut das närrische Volk ein. Das Gasthaus „Zum weißen Ross“ verwandelten sie dafür in eine Insel und feierten unter dem Motto „Karibik, Rum und pralle Busen – alles hier in Tunzenhusen“ eine große Party. Miterleben konnten die Gäste, wie Maren und Peter auf einer Insel in der Karibik stranden und die Insel dann von den Tunzenhäusern bevölkert wird. Palmen, Sand und schöne Hula Hula-Mädchen machten die Szenerie perfekt.

Themenfasching wird seit 25 Jahren beim Faschingsclub Tunzenhausen groß geschrieben. Den Verein selbst gibt es seit 48 Jahren. Dem Faschingsclub gehören 50 Mitglieder an. Viele Kinder und Jugendliche bringen sich mit Tanzaufführungen ein.

Gut 100 Gäste haben am Samstag zusammen mit dem Faschingsclub Tunzenhausen gefeiert. Foto: Peter Hansen

Wer von karibischen Flair noch nicht genug hat, der kann die Mitglieder heute im Sömmerdaer Volkshaus erleben. Präsentiert wird ein bunter Karnevalsmix, bei dem die Tunzenhäuser genauso mitmischen wie die Mitglieder des Altstadt-Faschings, des Schallenburger Faschingsvereins „Die Obstler“ und des Faschingsclubs Wundersleben. Auch der Faschingsclub Rot-Weiß Sömmerda sowie der Sömmerdaer Carneval Club sind mit von der Partie. Unterstützt werden die Narren vom Tanzsportverein Sömmerda und dem Schüler-Freizeit-Zentrum Sömmerda