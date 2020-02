Gebesee: Peter Liebe tritt als Bürgermeister zurück

Peter Liebe (FDP) tritt zum 1. April als Bürgermeister von Gebesee zurück. Das erklärte Liebe am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung. Angaben zu den Gründen will er nächste Woche machen. Der Schritt sei jedoch definitiv. „Kommunalaufsicht und Stadtrat sind bereits informiert“, sagte Liebe. Bei den Bürgermeisterwahlen am 5. Juni 2016 hatte Liebe ohne erklärten Gegenkandidaten 92,3 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen geholt. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 32,9 Prozent. 2010 hatte Peter Liebe (70,6 Prozent) sich gegen Kontrahent Günter Frauenberger (Linke/29,4 Prozent) bei einer Wahlbeteiligung von 44,2 Prozent durchgesetzt. Liebe ist stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP und sitzt für die Liberalen auch im Kreistag. Er vertrat als 2. Kreisbeigeordneter in der letzten Wahlperiode auch schon Landrat Harald Henning (CDU),