Wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke ist die B86 noch bis zum 10. Oktober voll gesperrt.

Weißensee. Wegen Bauarbeiten an der Fahrbahn der Bundesstraße 86 wird der Verkehr weiträumig umgeleitet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geduldsprobe für Autofahrer: Vollsperrung bis 10. Oktober

Hier brauchen Autofahrer jede Menge Geduld: Wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke an mehreren Stellen ist die Bundesstraße 86 vom Kreisverkehr Weißensee bis nach Straußfurt und dort bis zur Einmündung zur Bundesstraße 4 noch bis zum 10. Oktober in beiden Richtungen voll gesperrt.

Der umgeleitete Verkehr fließt von Weißensee über die B 86 – L 1054 – B 176 – Tunzenhausen bis Straußfurt. Auf der selben Wegstrecke erfolgt die Verkehrsführung in die entgegengesetzte Richtung.