Eine Polizeistreife wollte den Mann in Erfurt-Stotternheim einer Kontrolle unterziehen.

Erfurt. Ein zirka 30 bis 35 Jahre alter Autofahrer lieferte sich am Dienstagmittag in Erfurt-Stotternheim eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Gefährliche Verfolgungsjagd – Polizei fahndet nach Mann mit Wangen-Piercing und Ohr-Tunnel

Eine Polizeistreife wollte den Autofahrer am Dienstagmittag in Erfurt-Stotternheim einer Kontrolle unterziehen. Doch der 30 bis 35 Jahre alte Mann am Steuer des Wagens drückte aufs Gaspedal und fuhr davon.

Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und musste dabei mit ansehen, wie der Flüchtende mit seinem Auto mehrere Verkehrsteilnehmer teilweise gefährlich überholte und anschließend in entgegengesetzter Richtung in einen Kreisverkehr hinein fuhr. Danach entkam er auf der Autobahn in Richtung Sangerhausen.

Laut Polizei handelt es sich bei dem gesuchten Auto um einen anthrazitfarbenen Audi mit blauen Felgen. Der Fahrer hatte demnach ein Wangen-Percing sowie einen Ohr-Tunnel.

Angaben zur Person nimmt jede Polizei-Dienststelle in Thüringen entgegen.

