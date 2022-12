Geflügelbörse in Großneuhausen kurzfristig untersagt

Großneuhausen. Veterinäramt Sömmerda reagiert auf den Ausbruch der Geflügelpest in einem Nachbarkreis und untersagt die Veranstaltung vom 3. und 4. Dezember.

Die letzte Börse des Jahres für Rassegeflügel und Kleintiere, die für das zweite Advent-Wochenende, also am 3. und 4. Dezember, in der Gemeindehalle in Großneuhausen angekündigt war, muss leider ausfallen.

Wie Rosel Schmidt für die Organisatoren informierte, sei die Veranstaltung kurzfristig vom Veterinäramt des Landkreises Sömmerda untersagt worden. Der Grund für diese behördliche Entscheidung sei ein Ausbruch der Geflügelpest in Eckartsberga im benachbarten Burgenlandkreis. Dort verendete Tiere seien zur Untersuchung nach Bad Langensalza gebracht und in der Folge sofort alle Märkte mit Geflügel in der Region untersagt worden. Deshalb werde es am Sonntag auch keine Geflügelbörse in Großneuhausen geben.