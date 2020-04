Da Gottesdienste aktuell auch in Großbrembach nicht möglich sind, bietet Pfarrerin Denise Scheel immer sonntags eine Hördatei zum Reinhören an.

Geistliche Impulse per Podcast

Ungewöhnliche Situationen bringen Neues hervor, ist Pfarrerin Denise Scheel nicht nur überzeugt, sie geht auch mit gutem Beispiel voran. „Daheim mit Gott“ heißt ihr Angebot, das sie als Hördatei im Internet zur Verfügung stellt.

Die erste Folge „Beten, mal ausprobiert und angedacht!“ ging bereits vergangenen Sonntag über den Äther. Dieses Angebot soll es nun jeden Sonntag geben. Es handelt sich um Gebete und Impulse zum Thema und zur aktuellen Situation, die wie die Pfarrerin sagt, „unser aller Leben durcheinander wirbelt“. Gespannt ist Denise Scheel auf weitere Ideen und Rückmeldungen. Wer Lust hat, könne auch eigene Texte, aktuelle Meldungen oder Gebetsanliegen einreichen. „Was Sie mir an Anliegen und Ideen schreiben, nehme ich gern in der nächsten Folge anonym auf und bringe Sie mit ins Gebet.“ Die Pfarrerin bittet, das Anhören auch den älteren Gemeindemitgliedern zu ermöglichen. „Sagen Sie es gern allen Interessierten in unseren Dörfern weiter.“

Reinhören unter www.pfarrbereich-grossbrembach.de