Gemeinde-Allianz im Landkreis Sömmerda hat Tourismus im Blick

Frömmstedt. Der Zweckverband „Thüringer Becken“ schreibt seine Strategie fort und entwickelt dazu Ideen.

In Klausur ging der Zweckverband Allianz „Thüringer Becken“ – bestehend aus den Kommunen Buttstädt, Kindelbrück, Rastenberg, Sömmerda und Straußfurt – am vergangenen Wochenende. Wie der Verband informierte, schreibt er in diesem Jahr seine Regionale Entwicklungsstrategie fort. Dabei würden noch offene Vorhaben aus der bisherigen Strategie bewertet sowie neue Ideen entwickelt und ausgearbeitet.

Einen Einblick in die Produktion gab Bäckermeister Winfried Bergmann beim Rundgang auch Straußfurts Bürgermeister Olaf Starroske sowie Ralf Hauboldt, Bürgermeister von Sömmerda (von links). Foto: Julia Ansorg

Zur Klausursitzung am 25. Februar trafen sich die Bürgermeister sowie die Bürgermeisterin und Verwaltungsvertreter der Mitgliedskommunen im neuen Café der Bäckerei Bergmann & Sohn GmbH in Frömmstedt. Gestartet wurde mit einer Führung durch die neu gebauten Räumlichkeiten und die Backstube, heißt es vom Verband weiter.

Beim anschließenden Austausch wurden unter anderem Vorhaben aus den Themenbereichen Zusammenarbeit der Verwaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Internetseite, Veranstaltungen, Bauen und Verkehr, Energie und Klima sowie Jugend und Soziales erörtert und Projektideen ausgearbeitet. Auch im Bereich Tourismus möchte der Zweckverband unterstützend für die Region tätig werden. Darüber sprachen die Verbandsvertreter zur Klausursitzung mit dem Tourismusverband „Thüringer Becken“ und entwickelten erste Gedanken einer Zusammenarbeit.

Als nächsten Schritt wird der Zweckverband die ausgearbeiteten Vorhaben mit Zeitschiene und Finanzierungsoptionen in der zweiten Fortschreibung der Regionalen Entwicklungsstrategie des Zweckverbandes Allianz „Thüringer Becken“ zusammenfassen. Die Fortschreibung soll dann in der geplanten Sitzung der Verbandsversammlung am 23. März 2023 final beraten und beschlossen werden.