Geöffnet für alle, aber etwas kürzer

Seit Freitag steht in Schloßvippach ein Grobkonzept zur Einführung des eingeschränkten Regelbetriebs mit einer durchgängigen Betreuung für alle Kinder. „Wir haben uns im Kita-Team zusammengesetzt und es wurde geplant, gerechnet, hin- und hergeschoben“, sagt Kita-Leiterin Simone Weigelt. Bürgermeister Uwe Köhler ist froh und stolz darüber und sagt: „Jetzt zahlt es sich aus, dass wir in den letzten Jahren kontinuierlich in unsere Kita investiert haben.“ Er bittet darum, in den nächsten Tagen und Wochen die deutlich höhere Belastung der Erzieher/innen zu bedenken. Laut Weigelt kann das Konzept nur umgesetzt werden, weil der Erweiterungsanbau und der neue Sportraum als zusätzliche Gruppenräume genutzt werden. So könnten die vom Freistaat vorgegebenen Anforderungen „gerade so erfüllt“ werden. Zum 1. Juli soll eine zusätzliche Einstellung erfolgen. Kontaktbeschränkungen, geringere Gruppengrößen und feste Zuordnungen zwingen zu reduzierten Öffnungszeiten. Geöffnet wird Montag bis Freitag von 7 bis 16.30 Uhr sein.