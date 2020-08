Geopark: Neues Logo bringt Bewegung

Das Gründelsloch befindet sich nahe Kindelbrück direkt am Weg in die Steinzeit. Die Karstquelle entstand 1611 durch einen Erdfall nahe des Wipper-Flussbettes. Die 9 bis 12 Meter tiefe Karstquelle schüttet 260 Liter Wasser pro Sekunde aus. Durch den hohen Gipsgehalt schimmert die Quelle in Tiefblau und Türkis.