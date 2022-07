Geräte im Wert von mehreren Zehntausend Euro von zwei Baustellen im Kreis Sömmerda geklaut

Sömmerda. Gleich zwei Baustellen im Kreis Sömmerda wurden Opfer von Diebstählen. Die Täter gingen immer nach demselben Muster vor.

In der Nacht zu Donnerstag suchten Diebe gleich zwei Baustellen im Landkreis Sömmerda auf.

In Günstedt brachen Unbekannte einen Baucontainer auf. Hier entwendeten sie eine Rüttelplatte und weitere Geräte, so die Polizei. Auf einer Baustelle in Weißensee gingen die Diebe mit der gleichen Masche vor. Auch hier wurde unter anderem eine Rüttelplatte gestohlen.

Der Gesamtwert der Beute wird laut Polizei auf über 26.500 Euro geschätzt. Die beiden Tatorte an der B86 liegen gerade einmal vier Kilometer auseinander. Ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen ist daher nicht auszuschließen.

Die Kripo sicherte vor Ort Spuren. Es wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

