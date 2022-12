Gesperrte Straßen im Landkreis Sömmerda

Landkreis. Wo auf den Straßen im Landkreis Sömmerda Geduld gefragt ist. Hier die Daten, Stand 30. November 2022.

Das Straßenverkehrsamt des Landkreises Sömmerda informiert mit Stand 30. November über Einschränkungen:

Die B 176, Straße der Jugend, ist in Straußfurt derzeit als Tagesbaustelle während der Arbeitszeit halbseitig gesperrt. Die Trinkwasserleitung in diesem Bereich muss umverlegt werden. Die Verkehrseinschränkung dauert länger als geplant, voraussichtlich bis zum 6. Januar 2023.

Auf der Kreisstraße 515 laufen Bauarbeiten zwischen Ortsausgang Eckstedt und Abzweig K 530 nach Großrudestedt, die Deckensanierung und die Erneuerung des Durchlasses werden ausgeführt. Deshalb ist die freie Strecke bis 28. April 2023 voll gesperrt. Die Umleitung führt von Eckstedt über Markvippach, Dielsdorf nach Schloßvippach und umgekehrt. Am Durchlass gibt es eine einspurige Umfahrung mit Ampelregelung.

Eine Baustellenausfahrt gibt es bis 23. Dezember auf der L 2165 zwischen Ortsausgang Schwerstedt und der B 4 in Höhe Schambach.

Arbeiten am Schöpfwerk Gebesee bringen eine Baustellenausfahrt auf die B 4 zwischen Gebesee und Henschleben (gegenüber dem Abzweig L 2165 nach Schwerstedt) mit sich. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 16. Dezember.

Vormerken sollten sich Fahrzeugführer bereits eine Vollsperrung, die am 10. Dezember in Bilzingsleben genehmigt ist. Von 10 bis 18 Uhr kann an diesem Tag die Straße der DSF – Frömmstedter Straße nicht befahren werden, weil der Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsmannlauf stattfindet. Es gibt eine örtliche Umleitung.