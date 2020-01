Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesprächskreis zum Glauben wird fortgeführt

Kölleda. Mit anderen über Glaubensthemen und die Bibel in entspannter Atmosphäre reden und dabei noch Spaß mit und für Kinder haben? Das soll nun einmal monatlich in Sömmerda oder Kölleda möglich sein, informieren Pfarrerin Inga Mergner, Evangelische Regionalgemeinde Sömmerda, und Pfarrerin Felicitas Kühn, Evangelische Regionalgemeinde Kölleda.

Der Anfang wurde im Dezember in Kölleda gemacht und soll nun fortgeführt werden: Im Advent trafen sich ein paar Eltern und Großeltern mit Kindern im Gemeindezentrum in Kölleda zu einem gemütlich-besinnlichen Nachmittag. Es wurde gesungen, gespielt, gebastelt und gesprochen – für jeden war etwas dabei. Diese neue Möglichkeit soll weitergeführt werden. Geplant ist, den Kreis immer wechselnd in Kölleda und Sömmerda stattfinden zu lassen, da es eine gemeinsame Veranstaltung der Regionalgemeinde Sömmerda und der Regionalgemeinde Kölleda ist.

Das nächste Treffen ist am Montag, 27. Januar, um 16.30 Uhr im Pfarrhaus in Kölleda, Roßplatz 2. (neben dem Uhrmacher Beck). Interessierte sind herzlich eingeladen: mit Kindern jeden Alters oder auch ohne! Weitere Termine für Februar und März sollen dann vor Ort besprochen werden.