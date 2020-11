Gewässerpflege und bröckelnde Ufermauern

Robert Kühn und André Beck vom Gewässerunterhaltungsverband Helme Ohne Wipper am Hachelbach in Hachelbich. Der Verband hatte zur ersten Gewässerschau in einem ihrer sieben Schaugebiete eingeladen.

Der Hachelbach ist erste Anlaufstelle für die Teilnehmer der Gewässerschau. Die hat erstmals der neu gegründete Gewässerunterhaltungsverband Helme Ohne Wipper organisiert. Am Bach zeigt Geschäftsführer Kai-Michael Urspruch am Donnerstagvormittag, was in diesem Jahr schon passiert ist. Sohle krauten, Böschungen mähen. Vor allem innerorts waren Firmen im Auftrag des Verbands unterwegs und haben die Gewässer zweiter Ordnung gepflegt. Für die Unterhaltung ist der Verband, der in Nordhausen seinen Sitz hat, zuständig. Der Unterhaltungsstau sei groß, sagt Verbandsingenieur Robert Kühn. 1200 Kilometer Flusslauf betreut der Verband in 38 Gemeinden in drei Landkreisen.