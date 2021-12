Glasfaser wird ab 2022 in Sömmerda verlegt

Sömmerda. Bürgermeister, Unternehmen und private Haushalte werden in dieser Woche digital informiert.

In einer digitalen Veranstaltung werden Sömmerdas Bürgermeister und die Ortsteilbürgermeister am Montagabend über den weiteren Werdegang in Sachen Breitbandausbau informiert. Das Unternehmen Vodafone baut innerhalb der Breitbandinitiative des Landkreises Sömmerda, der sich die Kreisstadt angeschlossen hat, in zwei Losen Glasfaseranschlüsse aus. Rund 2000 Haushalte und Unternehmen werden von der Verlegung von 84 Kilometern Glasfaser und damit verbundenen Baumaßnahmen profitieren.

Die Planungsunterlagen mit den Anschlussknotenpunkten liegen vor, so Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke). Baubeginn soll nach seiner Kenntnis im zweiten Quartal 2022 sein, der Ausbau werde im Industriegebiet und im westlichen Korridor der Stadt beginnen. Angeschlossen werden bis Ende 2023 aber auch die Ortsteile Tunzenhausen, Frohndorf/Orlishausen, Wenigensömmern, Stödten und Rohrborn sowie der Bereich Weißenburg. Neben mittelständischen Unternehmen sind die Gewerbegebiete „Am Unterwege“ und „Gebind“ in Orlishausen in das Projekt aufgenommen.

Eine digitale Informationsveranstaltung für alle Haushalte soll es am 14. Dezember geben. Mitte Januar ist zudem die Eröffnung zweier Glasfaserbüros geplant.